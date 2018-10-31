Два тагильчанина обвиняются в оскорблении и драке с полицейскими

Первый случай произошел в дежурной части одного из отделов полиции города. Пьяный тагильчанин пришел туда и попросил вызвать ему «скорую помощь», так как повредил ногу. Прибывшие на место медики попытались осмотреть мужчину, однако тот повел себя агрессивно. Когда сотрудники полиции попытались его успокоить, он начал их оскорблять нецензурной бранью и ударил одного из полицейских.

Второй обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ночью вышел прогуляться из дома. Однако мужчина находился под административным надзором и не должен был покидать место своего жительства в определенные часы. В это время сотрудники полиции проверяли граждан, находящихся под административным надзором и обнаружили правонарушителя вне дома.

Полицейские предложили мужчине проехать в отдел полиции, но тот в ответ ударил одного из сотрудников правопорядка.