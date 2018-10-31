Три автомобиля сгорели в ночь на 31 октября в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:26ПроисшествияФото: maxpixel.net
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В 2:18 31 октября на улице Парковая в Нижнем Тагиле сгорели три автомобиля.
Сюжеты: Нижний Тагил
31 октября в 2:18 в Нижнем Тагиле произошло возгорание на улице Парковая. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. От огня пострадал ВАЗ-21102, полностью сгорели Renault Duster и ВАЗ-2114.
Шесть огнеборцев на двух спецмашинах потушили пламя за пять минут, сообщает «Областная газета».
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