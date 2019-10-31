Банда тагильских подростков обвиняется в краже денег из автоматов с водой и игрушками

Установлено, что в период с февраля по август 2019 года три подростка в возрасте 15, 16 и 17 лет совершали кражи алкоголя и продуктов в сетевых магазинах. После они переключились на автоматы по продаже воды и мягких игрушек. Младший наблюдал, чтобы поблизости никого не было, двое других взламывали отсек с деньгами.

Таким образом подросткам удавалось украсть от одной до десяти тысяч рублей. Деньги они тратили на личные нужды. На их счету 65 эпизодов краж.

Сыщики выяснили, что ранее ребята учились в одной школе и уже состояли на учете в отделе по делам несовершеннолетних. При этом, находясь под подпиской о невыезде, они продолжали совершать противоправные действия. Кроме того, старший из банды был задержан сотрудниками полиции по подозрению в незаконном хранении и изготовление наркотиков. К этому моменту он достиг совершеннолетия и был отправлен в СИЗО.