В Екатеринбурге двухлетний ребёнок защищал маму от отцовских побоев

Информация о бытовом насилии поступила сотрудников отдела по делам несовершеннолетних ОП № 6. В ходе профилактического визита к семье, которая состоит на учёте в ПДН, полицейские выяснили, что 5, 16 и 25 сентября отец бил мальчика в ходе конфликта с его матерью.

По версии издания Baza, мужчина регулярно поднимал руку на сожительницу. Каждый раз их двухлетний сын пытался защитить маму, но в результате страдал сам. В один из инцидентов, 16 сентября, ребёнок во время драки между родителями укусил мужчину за ногу. Тот в свою очередь сбросил мальчика на пол и сильно ударил головой об пол.