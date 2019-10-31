В Екатеринбурге двухлетний ребёнок защищал маму от отцовских побоев
Следственный комитет по Свердловской области проверяют информацию об избиении отцом двухлетнего сына, когда тот пытался защитить мать, сообщает пресс-служба ведомства.
Информация о бытовом насилии поступила сотрудников отдела по делам несовершеннолетних ОП № 6. В ходе профилактического визита к семье, которая состоит на учёте в ПДН, полицейские выяснили, что 5, 16 и 25 сентября отец бил мальчика в ходе конфликта с его матерью.
По версии издания Baza, мужчина регулярно поднимал руку на сожительницу. Каждый раз их двухлетний сын пытался защитить маму, но в результате страдал сам. В один из инцидентов, 16 сентября, ребёнок во время драки между родителями укусил мужчину за ногу. Тот в свою очередь сбросил мальчика на пол и сильно ударил головой об пол.
При наличии достоверных и объективных данных, подтверждающих поступившую информацию, следователем СКР незамедлительно будет принято соответствующее процессуальное решение,сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.