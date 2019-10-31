В Кольцово экстренно приземлился самолет до Сургута из-за сообщения о минировании
Сегодня, 22:07ПроисшествияФото: pixabay.com
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Самолет, следовавший из Екатеринбурга в Сургут, экстренно приземлился в аэропорту Кольцово из-за сообщения о бомбе на борту, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
На месте полиция, вся пожарная техника. Служба безопасности не подтверждает оперативное событие. Ожидают, сообщают источники.
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Znak.com ссылаясь на свои источники сообщает, что сообщение служба безопасности получила по телефону от неизвестного и что оно ложное.
Управление МВД России по УрФО подтвердило информацию, но официальных комментариев по происшествию пока не дает.
Предполагается, что речь идет о рейсе UT-112 авиакомпании Utair.
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