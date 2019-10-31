В Кольцово экстренно приземлился самолет до Сургута из-за сообщения о минировании

На месте полиция, вся пожарная техника. Служба безопасности не подтверждает оперативное событие. Ожидают, сообщают источники.

Znak.com ссылаясь на свои источники сообщает, что сообщение служба безопасности получила по телефону от неизвестного и что оно ложное.

Управление МВД России по УрФО подтвердило информацию, но официальных комментариев по происшествию пока не дает.