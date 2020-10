В Екатеринбурге покончил с собой советник генерального директора УГМК Рябцев

В Екатеринбурге покончил с собой советник гендиректора УГМК, глава Общественного совета при МВД Алексей Рябцев, пишет РБК.

Глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт смерти. Происшествие случилось 30 октября около 23.00. Никакого криминала нет. Я лично знал этого человека и выражаю соболезнования родным, близким и знакомым Алексея Юрьевича, сообщил Горелых. По словам руководителя пресс-службы, начальники гарнизона Екатеринбурга приняли решение об оказании помощи в организации похорон. Как сообщает источник, близкий к Алексею Рябцеву, тело обнаружено на подземной парковке на улице Красноармейская. Рядом с трупом лежал карабин «Сайга». Нашедший тело водитель рассказал, что бизнесмен оставил предсмертную записку. Алексей Рябцев родился 4 сентября 1964 года. Имел два высших образования. Должность советника гендиректора получил в 2004 году. Кроме того, мужчина являлся подполковником ФСБ в отставке. Напомним, в начале октября в Екатеринбурге покончил с собой сотрудник Росгвардии. 30-летний лейтенант служил в штабе РХБЗ. По факту смерти проводится проверка. В Екатеринбурге росгвардеец покончил с собой в военной части

