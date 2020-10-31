В Свердловской области грузовик протаранил поезд

В Свердловской области грузовик протаранил поезд

Сегодня, 17:04ПроисшествияPhoto: Валерий Горелых
В Свердловской области на ж/д станции Ивдель-1 грузовик протаранил стоявший грузовой состав, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Инцидент произошел 30 октября. Водитель тягача «Фрит Лайнер» не справился с управлением при спуске со склона и выехал на железнодорожные пути, где столкнулся со стоявшим составом грузового поезда.

Водитель направлялся из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск. При спуске внезапно отказали тормоза у автотранспорта. Машина проехала между зданием ж/д вокзала и административным корпусом, а затем через платформу до четвертого пути, где произошло столкновение с грузовыми вагонами. Один из них накренился, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уточняется, что в ДТП никто не пострадал. По факту происшествия ведется проверка.

Photo: Валерий Горелых

Напомним, в конце октября в Нижнем Тагиле автомобиль «скорой» протаранил светофор. В результате происшествия пострадали два пассажира скорой, 55-летняя женщина и 60-летний мужчина, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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