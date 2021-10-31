11-летний мальчик попал под колеса иномарки во дворе дома на Гальянке в Нижнем Тагиле

Утром 31 октября 2021 года мальчик неожиданно выскочил под колеса «Нексии» из-за припаркованных автомобилей во дворе дома на улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Женщина-водитель иномарки не успела среагировать и вовремя остановить автомобиль. Школьника госпитализировали медики скорой помощи с переломом бедра. Решается вопрос о привлечении родителей пострадавшего мальчика к ответственности за «ненадлежащее воспитание».
Напомним, 31 октября рейсовый автобус «ПАЗ» проехался по ногам 5-летней девочки, которая выскочила на проезжую часть на ледянке в поселке Черемухово Свердловской области. С переломом ноги ребенка госпитализировали в больницу Краснотурьинска.