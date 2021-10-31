11-летний мальчик попал под колеса иномарки во дворе дома на Гальянке в Нижнем Тагиле

11-летний мальчик попал под колеса иномарки во дворе дома на Гальянке в Нижнем Тагиле
11-летний мальчик попал под колеса иномарки во дворе дома на Гальянке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:09ПроисшествияФото: 1МI
11-летний школьник угодил под колеса иномарки во дворе дома на улице Окуджавы в Нижнем Тагиле. Накажут и родителей пострадавшего ребенка.

Утром 31 октября 2021 года мальчик неожиданно выскочил под колеса «Нексии» из-за припаркованных автомобилей во дворе дома на улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

Женщина-водитель иномарки не успела среагировать и вовремя остановить автомобиль. Школьника госпитализировали медики скорой помощи с переломом бедра. Решается вопрос о привлечении родителей пострадавшего мальчика к ответственности за «ненадлежащее воспитание».

Напомним, 31 октября рейсовый автобус «ПАЗ» проехался по ногам 5-летней девочки, которая выскочила на проезжую часть на ледянке в поселке Черемухово Свердловской области. С переломом ноги ребенка госпитализировали в больницу Краснотурьинска.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
дтпмальчикГальянкаиномаркапереломгоспитализацияНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы