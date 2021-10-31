На фекальный потоп жалуются жители дома на Гастелло в Нижнем Тагиле

На фекальный потоп жалуются жители дома на Гастелло в Нижнем Тагиле
На фекальный потоп жалуются жители дома на Гастелло в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:50ПроисшествияФото: 1МI
Жители одного из домов на улице Гастелло в Нижнем Тагиле пожаловались на управляющую компанию, которая никак не может устранить настоящий фекальный потоп в подъезде.

На неоднократные обращения в ООО УК «Тагил Строй» по поводу текущей прямо в подъезд канализации, жители дома № 2 по улице Гастелло в Нижнем Тагиле не могут добиться реакции коммунальщиков, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил» ВКонтакте.

Представители УК лишь зафиксировали факт фекального потопа в подъезде дома, и уже на протяжении 2 недель ничего не предпринимают. Вонь стоит невыносимая, капитальный ремонт коммуникаций, да и самого дома, проводился уже давно,жалуются жильцы аварийного подъезда.

Жители подъезда опасаются, что кто-то может пострадать.

Напомним, на днях еще один фекальный потоп случился в одной из квартир на улице Парковая в Серове. Коммунальщики попытались устранить неисправность, но стало только хуже, серовчанка 2 недели живет с полуразобранными полами и вонью от канализации.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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