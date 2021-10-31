Пассажиры рейса в Анталью почти на 32 часа застряли в Кольцово в Екатеринбурге

За все время пассажиров пересаживали на различные рейсы и меняли авиакомпании. У граждан успело закончиться или почти закончиться действие ПЦР-тестов, сообщает Е1.
По словам одного из пассажиров, из-за переноса группа спортсменов по спортивному ориентированию не успела на первый день старта. За участие было заплачено 170 евро. В результате граждане за собственный счет ели в кафе в зоне вылета, там же они спали. Пассажиры отметили, что в авиакомпании PegasFly не могли точно ответить, когда состоится вылет.
Нам предоставили только питание, и то холодное. Сказали, что не знают, где подогреть,отметил пассажир Алексей.
Представитель авиакомпании прокомментировал, что задержка вызвана техническими проблемами с самолетом.
Напомним, 16 октября стало известно, что горожане час не могли попасть в аэропорт из-за того, что пассажиру самолета авиакомпании Nordwind, который прилетел из Антальи в Екатеринбург, стало плохо.