«Решили, что я проститутка»: екатеринбургская студентка сообщила об изнасиловании

Мужчина утащил девушку вглубь сквера, где угрожал, что зарежет. Сначала он совершил насилие в парке, после чего вызвал такси с телефона жертвы. Алина отметила, что в машине не знала, как себя вести, но она пыталась подать знаки глазами таксисту. В результате мужчина привез ее в гостиницу и сообщил, что также пригласил друзей.
Девушка не кричала, так как боялась, что на нее нападут и убьют. В гостинице мужчина продолжил насиловать Алину. Она сбежала, когда он уснул. Свердловчанка успела надеть штаны и набросить пальто, а остальные вещи положила в сумку. В полиции не сразу приняли заявление, сообщает Е1.
Мы приехали в отдел полиции № 12, меня отговаривали, решили, что я проститутка и пишу заявление из-за того, что нападавший мне не заплатил, рассказала Алина.
Полицейские пришли в гостиницу, опросили мужчину, однако после отпустили. Он признался, что 12 лет сидел в колонии за воровство. Пострадавшая была направлена на медицинское освидетельствование, где врачи отметили различные повреждения. На данный момент Алина переживает, что уголовное дело так и не будет заведено, поэтому она ищет юриста и собирает деньги на его оплату.
Напомним, анкета 15-летней школьницы из Екатеринбурга, которая числится среди троих потерпевших по делу об изнасиловании молодыми людьми из Челябинской области, найдена на сайте проституток.