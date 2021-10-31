Сотни нарушений при организации питания в школах и детсадах выявлено на Урале

Итогом проверки стало то, что руководству внесено 60 представлений и вынесено 71 постановление о возбуждении административных дел, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Наиболее встречаемыми нарушениями стало игнорирование санитарно-эпидемиологических требований при хранении и маркировке продуктов и при уборке помещений.
Таким образом в Екатеринбурге в двух школах найдены продукты с истекшим сроком годности и грязная кухонная посуда. В девяти школах же выявлено несоответствие меню. Аналогичные нарушения подтвердили прокуроры Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Ивделя, Карпинска и других городов.
В нескольких детских садах также обнаружены нарушения, связанные с организацией питания. Например, в МБДОУ «Детский сад № 450» не проводится влажная уборка, присутствуют тараканы и следы их жизнедеятельности. Другой детский сад № 21 и школа № 2 в Богдановиче несвоевременно разместили сведения о закупках, которые были проведены у единственного поставщика.
Напомним, 25 октября стало известно, что в поселке Сарапулка под Березовским во время проверки одного из детских садов специалисты Роспотребнадзора обнаружили мертвых мух и тараканов.