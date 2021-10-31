Сотни нарушений при организации питания в школах и детсадах выявлено на Урале

В нескольких детских садах также обнаружены нарушения, связанные с организацией питания. Например, в МБДОУ «Детский сад № 450» не проводится влажная уборка, присутствуют тараканы и следы их жизнедеятельности. Другой детский сад № 21 и школа № 2 в Богдановиче несвоевременно разместили сведения о закупках, которые были проведены у единственного поставщика.