Цементовоз вылетел с трассы после столкновения со грузовиком на Тюменском тракте

30 октября 2021 года, избегая столкновения с перегородившим скользкую дорогу первым цементовозом, водитель второго грузовика попытался уйти на обочину, но слетел с трассы после касания помехи и врезался в деревья, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.
Как выяснили сотрудники ДПС, водитель впереди идущего цементовоза не смог выдержать постоянную скорость на скользкой трассе, в результате чего полуприцеп занесло. Прибывшие медики оказали ему помощь на месте, второй водитель не пострадал.
Напомним, ГИБДД Свердловской области обращается к водителям с напоминанием вовремя менять автомобильную резину, в соответствии с погодными и сезонными условиями.