Цементовоз вылетел с трассы после столкновения со грузовиком на Тюменском тракте

30 октября 2021 года, избегая столкновения с перегородившим скользкую дорогу первым цементовозом, водитель второго грузовика попытался уйти на обочину, но слетел с трассы после касания помехи и врезался в деревья, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.