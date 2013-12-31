Перед Новым годом у тагильчан отключили горячую воду. Жители Вагонки недовольны

Четыре дня назад жильцы дома заметили, что из подвала второго подъезда валит пар. И все четыре дня, вплоть до сегодняшнего, жильцы пытались достучаться до ответственных служб. Кто-то звонил, кто-то лично приходил в управляющую компанию. В итоге в УК Дзержинского района сказали, что «начальник ответственного ремонтного участка будет сегодня ночевать у подъезда». По всей видимости, пока он не устранит аварию.