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Перед Новым годом у тагильчан отключили горячую воду. Жители Вагонки недовольны
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Перед Новым годом у тагильчан отключили горячую воду. Жители Вагонки недовольны

31 декабря 2013, 16:25Происшествия
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