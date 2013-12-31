Перед Новым годом у тагильчан отключили горячую воду. Жители Вагонки недовольны
31 декабря 2013, 16:25Происшествия
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Вот уже более 4 дней жители Вагонки, дома №7 по улице Валегинская, пытаются добиться справедливости. Накануне там произошла коммунальная авария, а сегодня и вовсе выключили горячую воду.
Четыре дня назад жильцы дома заметили, что из подвала второго подъезда валит пар. И все четыре дня, вплоть до сегодняшнего, жильцы пытались достучаться до ответственных служб. Кто-то звонил, кто-то лично приходил в управляющую компанию. В итоге в УК Дзержинского района сказали, что «начальник ответственного ремонтного участка будет сегодня ночевать у подъезда». По всей видимости, пока он не устранит аварию.
31 декабря, горячую воду вообще выключили. А это, сами понимаете, настоящая проблема, ведь на носу празднование Нового года – готовка, уборка. Данная информация сегодня была передана в Администрацию Нижнего Тагила. Будем надеяться, что тагильчане с улицы Валегинская встретят Новый год с горячей водой.
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