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В Волгограде сегодня пройдут первые похороны погибших в терактах. В город направляют спецслужбы со всей страны
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Волгограде сегодня пройдут первые похороны погибших в терактах. В город направляют спецслужбы со всей страны

31 декабря 2013, 15:30Происшествия
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