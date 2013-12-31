В Волгограде сегодня пройдут первые похороны погибших в терактах. В город направляют спецслужбы со всей страны

Сейчас в городе в усиленном режиме ведутся работы по предотвращению происшествий – буквально у каждого проверяют документы, на вокзалах под подозрением каждый. Как сообщили TagilCity.ru источники из областной службы безопасности, в одном из торговых центров Волгограда обнаружили и обезвредили 35 килограммов тротила. Конечно, официально информацию не подтверждают, люди и без того напуганы. Тем не менее, известно, что из Екатеринбурга туда направляют дополнительные отряды правоохранителей.