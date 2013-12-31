В Волгограде сегодня пройдут первые похороны погибших в терактах. В город направляют спецслужбы со всей страны
Общее число погибших в терактах в Волгограде выросло до 34 человек: 18 человек при взрыве на вокзале 29 декабря и 16 человек при взрыве в троллейбусе 30 декабря.
Сейчас в городе в усиленном режиме ведутся работы по предотвращению происшествий – буквально у каждого проверяют документы, на вокзалах под подозрением каждый. Как сообщили TagilCity.ru источники из областной службы безопасности, в одном из торговых центров Волгограда обнаружили и обезвредили 35 килограммов тротила. Конечно, официально информацию не подтверждают, люди и без того напуганы. Тем не менее, известно, что из Екатеринбурга туда направляют дополнительные отряды правоохранителей.
В Нижнетагильском управлении МВД на вопрос, поехали ли «на помощь» местные сотрудники полиции, силовики, поясняют, что эта информация закрыта. Другие источники в службе уверяют, что из нашего города никого не направили.
Многие аналитики уверены, что это политический ход. «Игроки» на этой арене, к сожалению, не гнушаются человеческими жертвами, пишет один из известных историков в своем блоге.
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