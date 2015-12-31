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ДТП с 4 авто в Екатеринбурге: пассажир в коме, виновник аварии сбежал, а у его авто от удара вылетел двигатель (ФОТО)
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ДТП с 4 авто в Екатеринбурге: пассажир в коме, виновник аварии сбежал, а у его авто от удара вылетел двигатель (ФОТО)

31 декабря 2015, 13:10ПроисшествияДенис Таратонов
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