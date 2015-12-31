ДТП с 4 авто в Екатеринбурге: пассажир в коме, виновник аварии сбежал, а у его авто от удара вылетел двигатель (ФОТО)

По имеющимся данным, происшествие случилось в час ночи на улице Куйбышева. Двигавшийся по этой улице автомобиль Ford Focus был вынужден выехать на встречную полосу. Как утверждают очевидны, это случилось из-за внедорожника, который повернул в сторону находящейся неподалёку автостоянки. Водитель Форда попытался объехать возникшее препятствие, но не рассчитал усилие и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с идущим навстречу Hyundai Santa Fe.

Сила удара оказалось настолько большой, что из Форда вылетел двигатель. Он остановился лишь в 20 метрах от места аварии. Автомобиль Ford отбросило на следующий за Hyundai автомобиль. Таким образом третьей пострадавшей машиной стала Toyota Corolla.

Фото ИА «Ночные новости»

Несмотря на то, что в салоне Форда находились 3 пассажира, его водитель с места аварии скрылся. Не стал задерживаться и внедорожник, который предположительно создал условия для ДТП.

Один из пассажиров Форда был зажат в покорёженной машине, его пришлось извлекать с помощью спецсредств. В состоянии комы и с серьёзными травмами его отправили в больницу.