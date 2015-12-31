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Под Тулой убили семью беженцев из Донецка — мать и двоих детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Под Тулой убили семью беженцев из Донецка — мать и двоих детей

31 декабря 2015, 16:35ПроисшествияMaurice
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