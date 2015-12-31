Под Тулой убили семью беженцев из Донецка — мать и двоих детей

30 декабря в одной из квартир города Алексин Тульской области неизвестный преступник зарезал семью беженцев из Донецкой Народной Республики — 30-летнюю женщину, ее семилетнего сына и годовалую дочку, сообщает ТАСС.

Убитые были обнаружены около 20.00. По сведениям полиции, на телах жертв жестокого преступления обнаружены многочисленные ножевые ранения. Объявлен розыск по задержанию предполагаемого преступника.