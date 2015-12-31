Под Тулой убили семью беженцев из Донецка — мать и двоих детей
31 декабря 2015, 16:35ПроисшествияMaurice
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На телах жертв обнаружены многочисленные ножевые ранения.
30 декабря в одной из квартир города Алексин Тульской области неизвестный преступник зарезал семью беженцев из Донецкой Народной Республики — 30-летнюю женщину, ее семилетнего сына и годовалую дочку, сообщает ТАСС.
Убитые были обнаружены около 20.00. По сведениям полиции, на телах жертв жестокого преступления обнаружены многочисленные ножевые ранения. Объявлен розыск по задержанию предполагаемого преступника.
Не исключено, что семья была убита грабителем, который обчистил квартиру и сбежал. По другой версии, домочадцы стали жертвами бытового конфликта — с ними мог расправиться сожитель женщины.
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