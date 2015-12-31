Уральский Дед Мороз потерял еще одного оленя
31 декабря 2015, 10:00ПроисшествияMaurice
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Уральская резиденция Деда Мороза лишилась второго оленя. Вслед за вожаком по кличке Бугор с фермы похитили четырехлетнюю самку по кличке Луна.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора резиденции Наталью Скороходову, олениху держит в заточении соседка Деда Мороза.
Около двух недель назад она пошла погулять, запуталась в веревке, мы ее сразу в лесу не нашли. А нашла ее наша соседка и забрала в свою конюшню рассказала собеседница издания.
После пропажи оленя представители резиденции сразу обратились в полицию, но поиски пока осложняются из-за праздников.
Напомним, в начале ноября с фермы, где живут олени Уральской резиденции Деда Мороза, украли северного оленя по кличке Бугор.
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