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В Екатеринбурге грузовик насмерть сбил пешехода и врезался в столб (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге грузовик насмерть сбил пешехода и врезался в столб (ФОТО, ВИДЕО)

31 декабря 2015, 11:55ПроисшествияMaurice
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