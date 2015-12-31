В Екатеринбурге грузовик насмерть сбил пешехода и врезался в столб (ФОТО, ВИДЕО)
По предварительной информации, мужчина перебегал дорогу на красный свет.
Вчера вечером, в 18:50, на пересечении 2-й Новосибирской и Санаторной произошло ДТП со смертельным исходом. Грузовой автомобиль Shacman насмерть сбил 51-летнего мужчину.
Как сообщили E1.RU в городской ГИБДД, по предварительным данным, пешеход пытался перейти дорогу на красный свет.
Водитель двигался по улице 2-й Новосибирской в сторону Санаторной и допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть на регулируемом перекрёстке, слева направо по ходу движения транспортного средства рассказал начальник отдела Госавтоинспекции по Екатеринбургу Вячеслав Горин.
И грузовик, и пешеход сделали попытку избежать наезда, но всё закончилось плачевно. Водитель грузовика при манёвре выехал на обочину и врезался в фонарный столб. Пешеход скончался на месте ДТП.
В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователь. Точные обстоятельства трагедии станут известны позднее. Известно, что стаж водителя Shacman составляет 14 лет, ему 32 года.