В Перми мужчина выбросил из окна двоих детей и попытался покончить с собой

38-летний пермяк вчера около 13 часов выбросил из окна 9-летнего сына и 10-летнюю дочь, а затем сам выпрыгнул с 9-го этажа.

Подробностей произошедшего пока мало и они противоречивы. СМИ сообщают о том, что все трое в данный момент живы. Во время трагедии матери детей не было дома.

По некоторым данным, семейная пара недавно развелась, а отец семейства известен как человек, имеющий проблемы с психикой.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на убийство несовершеннолетних. Если он выживет - из больничной палаты отец рискует направиться в колонию для пожизненно заключённых.

TagilCity.ru напоминает о том, что другой случай беспрецедентной родительской жестокости произошел ранее в Свердловской области.

В городе Асбест мать постепенно отравляла своего сына крысиным ядом. Спасти школьника удалось только благодаря вмешательству медиков. Сейчас мальчик идёт на поправку, а его мать ожидает суда. За покушение на убийство собственного сына ей грозит до 20 лет тюремного заключения.