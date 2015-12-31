В столкновении двух легковушек в Ивделе пострадали две женщины (ФОТО)

Вечером 29 декабря в Ивделе произошло ДТП, в котором пострадала 46-летняя женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области вчера, 30 декабря.

Около шести часов вечера 39-летняя автоледи на отечественном легковом авто из-за заноса машины выехала на встречку, где в это время ехала «Дэу Нексия». Автомобили столкнулись, в ДТП пострадала 46-летняя пассажирка иномарки.

Женщина ехала на переднем сиденье. В аварии она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом ребра. Автоледи из «пятнадцатой» тоже пострадала. Женщина обратилась в больницу с рваными ушибленными ранами колен. Медики назначили ей амбулаторное лечение.