В столкновении двух легковушек в Ивделе пострадали две женщины (ФОТО)
Одну из пострадавших госпитализировали в больницу.
Вечером 29 декабря в Ивделе произошло ДТП, в котором пострадала 46-летняя женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области вчера, 30 декабря.
Около шести часов вечера 39-летняя автоледи на отечественном легковом авто из-за заноса машины выехала на встречку, где в это время ехала «Дэу Нексия». Автомобили столкнулись, в ДТП пострадала 46-летняя пассажирка иномарки.
Женщина ехала на переднем сиденье. В аварии она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом ребра. Автоледи из «пятнадцатой» тоже пострадала. Женщина обратилась в больницу с рваными ушибленными ранами колен. Медики назначили ей амбулаторное лечение.
Водитель «пятнадцатой» водит автомобиль два года и ни разу не нарушала ПДД. Водитель иномарки имеет водительский стаж семь лет, за 2015 год он дважды привлекался к ответственности за нарушение правил.