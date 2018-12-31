Два грабежа произошли в течение 29 декабря в Свердловской области

Ранним утром в Краснотурьинске двое неизвестных мужчин напали на прохожего. После применения силы они заполучили 3 тыс. рублей. В течение дежурных суток правоохранительные органы смогли задержать подозреваемых, которыми оказались мужчина 1985 и 1987 года рождения.

В 10:05 в Верхнем Тагиле посетитель магазина попытался украсть товар стоимостью 1758 рублей. Продавец, заметивший попытку, самостоятельно задержал преступника и вызвал наряд полиции. Задержанным оказался ранее судимый мужчина 1976 года рождения.