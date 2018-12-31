Два грабежа произошли в течение 29 декабря в Свердловской области
В период с 29 на 30 декабря в городах Свердловской области правоохранительные органы по горячим следам задержали виновных в двух грабежах. Все преступления были совершены с применением силы и в открытую.
Ранним утром в Краснотурьинске двое неизвестных мужчин напали на прохожего. После применения силы они заполучили 3 тыс. рублей. В течение дежурных суток правоохранительные органы смогли задержать подозреваемых, которыми оказались мужчина 1985 и 1987 года рождения.
В 10:05 в Верхнем Тагиле посетитель магазина попытался украсть товар стоимостью 1758 рублей. Продавец, заметивший попытку, самостоятельно задержал преступника и вызвал наряд полиции. Задержанным оказался ранее судимый мужчина 1976 года рождения.
Всего за сутки (с 29 на 30 декабря) на территории Свердловской области произошло 138 преступлений, из них раскрыты 70, сообщает «Вечерний Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области.
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