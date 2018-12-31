Пассажир погиб в ДТП на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов
Сегодня, 10:26ПроисшествияФото: Пропаганда Отдел ГИБДД
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
30 декабря в 15 часов на автодороге Серов-Нижний Тагил-Екатеринбург произошло ДТП, в результате которого погиб пассажир.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель автомобиля «Инфинити», следуя со стороны Нижнего Тагила в сторону Серова, не справился с управлением при совершении маневра обгона. В результате этого машина влетела в разделительное ограждение, а затем вылетела на встречную полосу. Там произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-21140». В ДТП погиб пассажир отечественного автомобиля.
Установлено, что водители обоих транспортных средств были трезвы, для установления точной картины ДТП изъята запись видеорегистратора иномарки.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей