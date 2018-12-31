Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Новый 2019 год
Три человека погибли: подъезд 9-этажки в Магнитогорске обрушился от взрыва газа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Fe71a7e4416a34e8b9a56588ee93c61a057b974e 613

Три человека погибли: подъезд 9-этажки в Магнитогорске обрушился от взрыва газа

Сегодня, 12:46ПроисшествияФото: 74.ru
Читайте
также
Новогодние поздравления и другие приключения политиков Нижнего Тагила
Новогодний культобзор. Куда пойти в новогодние праздники в Нижнем Тагиле?
10 способов выжить в Нижнем Тагиле в Новый год
Читайте также
Потоп без кошмара: что обещает нам новый закон о страховании жилья
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина