Три человека погибли: подъезд 9-этажки в Магнитогорске обрушился от взрыва газа

Подъезд жилого дома в Магнитогорске обрушился утром 31 декабря, в пострадавшем подъезде в 9-этажке проживали более 100 человек. В результате ЧП погибли двое взрослых и ребенок. По последним данным, в медучреждения доставлены 12 человек, остальным пострадавшим оказана медпомощь на месте, состояние их здоровья не вызывает опасений.

На месте инцидента работают спецслужбы, проведена эвакуация жителей соседних подъездов, они не пострадали. Оставшихся без жилья людей разместили в близлежащих школах, там же работают оперативные штабы, на месте взрыва находится губернатор Челябинской области. В Магнитогорск вылетели заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, а также специалисты Уральского поисково-спасательного отряда. Также на место ЧП прибудет министр МЧС России, сообщается на официальном сайте МЧС Челябинской области.