Три человека погибли: подъезд 9-этажки в Магнитогорске обрушился от взрыва газа
Утром 31 декабря в Магнитогорске прогремел взрыв в подъезде жилого дома, сообщается о трех погибших, еще более 10 человек пострадали. Причиной ЧП, по предварительной версии, стал взрыв бытового газа. Очевидцы сообщают, что от хлопка в соседних домах вылетели стекла в окнах.
Подъезд жилого дома в Магнитогорске обрушился утром 31 декабря, в пострадавшем подъезде в 9-этажке проживали более 100 человек. В результате ЧП погибли двое взрослых и ребенок. По последним данным, в медучреждения доставлены 12 человек, остальным пострадавшим оказана медпомощь на месте, состояние их здоровья не вызывает опасений.
На месте инцидента работают спецслужбы, проведена эвакуация жителей соседних подъездов, они не пострадали. Оставшихся без жилья людей разместили в близлежащих школах, там же работают оперативные штабы, на месте взрыва находится губернатор Челябинской области. В Магнитогорск вылетели заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, а также специалисты Уральского поисково-спасательного отряда. Также на место ЧП прибудет министр МЧС России, сообщается на официальном сайте МЧС Челябинской области.
Губернатор региона Борис Дубровский сделал заявление, что жителям обрушившегося подъезда будет предоставлено новое жилье. Вопрос с жителями соседних подъездов будет решен после обследования дома на возможность обрушения. Разбор завалов продолжается.
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