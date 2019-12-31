В Екатеринбурге экстренно сел самолет «Уральских авиалиний»
Сегодня, 12:33ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Кольцово экстренно сел самолет «Уральских авиалиний», пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Воздушное судно направлялось из Новосибирска в Москву. Пилот принял решение об экстренной посадке из-за неисправности в двигателе. На борту находились 116 человек.
С пассажирами работают представители авиакомпании. Аэропорт Кольцово без ограничений принимает и отправляет воздушные суда, пояснили в пресс-службе аэропорта.
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