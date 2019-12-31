В Екатеринбурге водитель напал на другого с ножом

Водитель Hyundai рассказал, что перед его машиной дорогу переходила женщина с ребенком, и он решил ее пропустить. В этот момент водитель Land Cruiser начал объезжать его справа, мужчина посигналил ему, потому что он мог сбить людей, стоявших с той стороны.

Он открыл окно и стал мне что-то говорить. Я ему ответил, что не слышу, помахал рукой ему, чтобы он ехал. А он вышел, сразу ударил меня ногой, рассказал водитель.