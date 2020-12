В Свердловской области водитель «Мазды» насмерть сбил 17-летнего подростка, который решил перебежать дорогу.

Инцидент произошел 30 декабря, во второй половине дня, на перекрестке улиц Горняков — Строителей, сообщает Znak со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области. Стаж водителя составляет 40 лет, за это время к административной ответственности за нарушения ПДД мужчина привлекался два раза. В момент ДТП он не был в состоянии алкогольного опьянения. Напомним, в Дегтярске 14-летний подросток сел за руль машины, которую взял у своей матери, и попал в ДТП. В Свердловской области 14-летний подросток влетел в дерево на машине своей матери

