Опять стало плохо: в Екатеринбурге суд не может вынести приговор пиарщику отца Сергия

По словам адвоката, Могучев сказал, что испытывает острую боль в районе живота, когда прибыл к зданию суда. Туда была вызвана скорая медицинская помощь, но врачи решили не госпитализировать Могучева. Ожидается прибытие второй бригады скорой помощи.