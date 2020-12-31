Опять стало плохо: в Екатеринбурге суд не может вынести приговор пиарщику отца Сергия

Опять стало плохо: в Екатеринбурге суд не может вынести приговор пиарщику отца Сергия

Сегодня, 14:15ПроисшествияPhoto: URA.RU
Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга рассматривалось дело о неповиновении полиции в отношении пресс-секретаря скандального экс-схиигумена Сергия. Во время заседания Всеволоду Могучеву стало плохо.

Пресс-секретарь заявил, что у него появились болезненные ощущения, рассказали изданию Ура.ру в суде. В связи с произошедшим был объявлен перерыв на неопределенный отрезок времени.

По словам адвоката, Могучев сказал, что испытывает острую боль в районе живота, когда прибыл к зданию суда. Туда была вызвана скорая медицинская помощь, но врачи решили не госпитализировать Могучева. Ожидается прибытие второй бригады скорой помощи.

Video:URA.RU

Напомним, вчера Свердловский областной суд рассмотрел представление прокурора и апелляции и присудил отменить и пересмотреть решение суда Ленинского района Екатеринбурга. Всеволод Могучев был отпущен из-под ареста.

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