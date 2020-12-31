Пил три дня: в Нижнем Тагиле мужчина устроил пожар на балконе и уснул

Инцидент произошел 30 декабря на улице Садовой. В 17.45 на пульт оператора поступил вызов от прохожего, который увидел загоревшийся балкон.
Предварительно установлено, что 28-летний мужчина на протяжении трех дней употреблял алкогольные напитки. Перед возникновением пожара он вышел на балкон покурить, а затем лег спать.
Спустя какое-то время мужчина проснулся и увидел огонь. Самостоятельные попытки потушить пламя не увенчались успехом. Справиться с пожаром помогли прибывшие по вызову сотрудники МЧС.
Сам тагильчанин не пострадал.
Напомним, в ночь на 31 декабря в деревне под Нижним Тагилом произошел пожар в частном доме. Загорелось само жилище и надворные постройки. Площадь возгорания составила почти сто квадратных метров. Четыре сотрудника МЧС смогли устранить открытое горение спустя 40 минут после вызова.