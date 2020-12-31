Пил три дня: в Нижнем Тагиле мужчина устроил пожар на балконе и уснул

Напомним, в ночь на 31 декабря в деревне под Нижним Тагилом произошел пожар в частном доме. Загорелось само жилище и надворные постройки. Площадь возгорания составила почти сто квадратных метров. Четыре сотрудника МЧС смогли устранить открытое горение спустя 40 минут после вызова.