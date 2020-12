Пил три дня: в Нижнем Тагиле мужчина устроил пожар на балконе и уснул

В Нижнем Тагиле мужчина три дня распивал алкогольные напитки, а затем устроил пожар на балконе квартиры и лег спать, сообщили в Отделе надзорной деятельности.

Инцидент произошел 30 декабря на улице Садовой. В 17.45 на пульт оператора поступил вызов от прохожего, который увидел загоревшийся балкон. Предварительно установлено, что 28-летний мужчина на протяжении трех дней употреблял алкогольные напитки. Перед возникновением пожара он вышел на балкон покурить, а затем лег спать. Спустя какое-то время мужчина проснулся и увидел огонь. Самостоятельные попытки потушить пламя не увенчались успехом. Справиться с пожаром помогли прибывшие по вызову сотрудники МЧС. Сам тагильчанин не пострадал. Photo: Отдел надзорной деятельности Напомним, в ночь на 31 декабря в деревне под Нижним Тагилом произошел пожар в частном доме. Загорелось само жилище и надворные постройки. Площадь возгорания составила почти сто квадратных метров. Четыре сотрудника МЧС смогли устранить открытое горение спустя 40 минут после вызова. Под Нижним Тагилом ночью загорелся частный жилой дом

