В Свердловской области, в деревне Соседка, произошло возгорание частного жилого дома, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

31 декабря в 01.22 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре на улице Сельская. На площади 97 квадратных метров произошло возгорание надворных построек и частного жилого дома. В тушении огня приняли участие две единицы техники и четыре человека личного состава. К 01.59 пожар был устранен, а в 03.30 спасатели завершили поливку и разбор сгоревших конструкций. Напомним, с 25 по 28 декабря в Нижнем Тагиле сгорели частный дом и две бани. В Нижнем Тагиле за четыре дня сгорели две бани и частный дом

