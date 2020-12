В Москве из-за обледенения на взлетных полосах аэропорты отменили и задержали 149 рейсов.

Плохие условия для взлетно-посадочных мероприятий создал ледяной дождь, пишет «Интерфакс». В пресс-службе «Домодедово» рассказали, что из-за ухудшения погодных условий пришлось участить чистку покрытия взлетной полосы. Для обеспечения безопасности перелетов и ликвидации последствий был создан оперативный штаб. Напомним, в конце октября в аэропорту «Кольцово» задержались рейсы из-за метелей. В Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение. В Екатеринбурге в Кольцово из-за метелей задерживаются рейсы

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter