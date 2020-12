29 декабря в Нижнем Тагиле ушла из жизни Заслуженный работник культуры Нина Алексеевна Гудова.

Продолжительное время Нина Алексеевна работала заместителем директора дворца культуры имени И. В. Окунева. Соответствующая информация была опубликована в группе дворца во «Вконтакте». Напомним, накануне скончался почетный гражданин и председатель Совета ветеранов Верхнесалдинского ГО Николай Кондрашов. Умер почетный гражданин Верхнесалдинского ГО Николай Кондрашов

