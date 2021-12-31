Трое уральцев отрезали ухо мужчине и украли из квартиры телевизор в Екатеринбурге

Инцидент произошел еще 12 ноября 2020 года. Перед ограблением уральцы вступили в преступный сговор. Перед тем, как отрезать мужчине ушную раковину, они также его избили. В результате злоумышленники были признаны виновными по статье 162 УК РФ. Учитывая роль каждого, Орджоникидзевский суд Екатеринбурга вынес приговор. Граждане получили от 8 лет 2 месяцев до 11 лет 6 месяцев.
Также один из нападавших признан виновным по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно». Теперь двое мужчин будут находиться в колонии строгого режима, а один — в колонии особого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Напомним, 29 декабря стало известно, что свердловский областной суд вынес приговор членам банды, которые похитили и забили до смерти арбитражного управляющего Владимира Яшина.