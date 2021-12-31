Жители двух замерзающих поселков под Екатеринбургом жгут в домах костры

По словам местных жителей, из-за скачков напряжения бытовые приборы ломаются. У многих из них сгорели отопительные котлы, отдельные семьи даже разжигают костры на верандах. Чтобы приготовить еду и прогреть свои помещения.
Холодильники погорели тоже, поэтому продукты хранят кто как. Одни выносят снедь на мороз, а другие оставляют «в предбанниках». Всего, по словам местных жителей, в такой ситуации оказались 100-150 домов.
Сельчане уже обращались в ремонтно-эксплуатационное предприятие (РЭП) и местную управляющую компанию «Вилла», но там пояснил: электросеть перегружена. И порекомендовали запасаться дровами, выяснил портал Ура.ру.
В компании «Россети Урал» не отрицают, что в Косулино есть определенные сложности. Ограничения в подаче ресурса энергетики объясняют проводимым комплексом работ по усилению схемы. Опять же, из отопительных котлов. В поселок ездила аварийная бригада, производился тепловизионный контроль электрооборудования. После этого подачу ресурса возобновили, дополняет картину КП-Екатеринбург.
Схожие проблемы возникли и в поселке Лесной. Чтобы устранить неполадки, аварийная бригада выезжала туда вечером и к полуночи восстановительные работы закончила.
Сеть, по словам энергетиков, рассчитана на мощность в 150 киловатт, а на деле требуется в пять раз большая. Поэтому в 2022 году запланирована ее переделка. А пока в поселке Косулино мало что изменилось. Жители продолжают жечь дрова, ведь отопительные котлы у них сломаны.