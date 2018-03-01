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Новости Нижнего Тагила

Местный житель видел пропавшего на перевале Дятлова туриста из Екатеринбурга

1 марта 2018, 12:30Добавить новость
Екатеринбург,происшествие,розыск,перевал дятлова,турист,поиск,путешественники,Отортен,Лунтхусаптур

Александра Андреева из Екатеринбурга, пропавшего три недели назад в одиночном походе на перевале Дятлова, видел местный охотник в районе горы Отортен 28 февраля. Андреев жаловался на травму ног, но от помощи отказался и продолжил маршрут.

Путешественник из Екатеринбурга пропал три недели назад. Туриста-одиночку видели днем 28 февраля.

Местный житель Олег Самбиндалов встретился с ним в верховьях реки Лозьвы, на озере Лунтхусаптур. Андреев пожаловался ему на поврежденные ноги, но от предложения отправиться к спасателям на снегоходе отказался, продолжив маршрут в одиночку.

Самбиндалов сообщил, что турист направился через перевал Дятлова к избе Ильича. Андреев медленно передвигается из-за травмированных ног и может замерзнуть в условиях понижающихся температур, пишет URA.ru.

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