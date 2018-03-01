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Новости Нижнего Тагила

Спасатели получили координаты потерявшегося на перевале Дятлова екатеринбуржца

1 марта 2018, 19:00Добавить новость
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Группа спасателей уже выдвинулась на помощь потерявшемуся на перевале Дятлова екатеринбуржцу, которого 28 февраля обнаружил местный охотник-манси.

O пропаже мужа жительница Екатеринбурга сообщила 28 февраля. Она рассказала, что мужчина отправился в одиночку на перевал Дятлова и должен был вернуться 27 февраля, однако на связь не вышел. Поиски туриста начали вести спасатели и вертолет Ми-8.

28 февраля вечером спасателям позвонил местный охотник Олег Самбиндалов, рассказав, что видел туриста возле одного из озер. Путешественник стер ноги и поэтому выбился из графика. В МЧС были переданы координаты туриста, сейчас спасатели двигаются ему навстречу, пишет «РИА новости»

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