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Новости Нижнего Тагила

«Мерседес» горел на улице Ильича в Нижнем Тагиле

1 марта 2018, 10:30Добавить новость
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Вечером 28 февраля на улице Ильича в Нижнем Тагиле загорелся салон автомобиля «Мерседес-S220». Пожар потушили за 4 минуты.

Сообщение o пожаре в Нижнем Тагиле поступило около 22.00. На вызов выехали 7 человек пожарного расчета и 2 единицы техники. На площади 4 кв. метра поврежденный салон легкового автомобиля погасили за 4 минуты.

МЧС России по Свердловской области напоминает o необходимости оборудования автомобиля средствами пожаротушения: в машине нужно иметь лом, огнетушитель, емкость с водой или для воды, лопату и устойчивый к возгоранию материал для тушения огня.

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