«Мерседес» горел на улице Ильича в Нижнем Тагиле

Вечером 28 февраля на улице Ильича в Нижнем Тагиле загорелся салон автомобиля «Мерседес-S220». Пожар потушили за 4 минуты.

Сообщение o пожаре в Нижнем Тагиле поступило около 22.00. На вызов выехали 7 человек пожарного расчета и 2 единицы техники. На площади 4 кв. метра поврежденный салон легкового автомобиля погасили за 4 минуты.





МЧС России по Свердловской области напоминает o необходимости оборудования автомобиля средствами пожаротушения: в машине нужно иметь лом, огнетушитель, емкость с водой или для воды, лопату и устойчивый к возгоранию материал для тушения огня.