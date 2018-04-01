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Новости Нижнего Тагила

Жительница Екатеринбурга села в машину «Яндекс.Такси» и пропала

1 апреля 2018, 11:05Добавить новость
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Семья и знакомые разыскивают жительницу Екатеринбурга, которая пропала без вести неделю назад. В последний раз её видели садящейся в автомобиль «Яндекс.Такси».

25 марта в 11 часов утра Мошева Елена Владимировна вызвала «Яндекс.Такси» и уехала в неизвестном направлении. С того момента о пропавшей женщине нет никакой информации на протяжении недели.

Как сообщает «Новый день», родственники подали заявление в полицию, однако никаких данных до сих пор нет. Одета пропавшая женщина была в длинный зелёный пуховик с серым мехом. По поводу комментариев от службы поддержки «Яндекс.Такси» по поводу исчезновения Елены Владимировны ничего не известно.

24 марта поступила информация о том, что ссора между водителем «Яндекс.Такси» и пассажирами закончилась поножовщиной. В этот же день другой водитель, со слов пассажирки, брызнул ей в лицо газовым баллончиком.

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