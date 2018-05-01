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Новости Нижнего Тагила

Не справился с управлением: один человек погиб в ДТП рядом с Николо-Павловским

1 мая 2018, 11:30Добавить новость
Нижний Тагил,дтп,погибший пассажир,водитель,кювет,ВАЗ,алкогольное опьянение
Стали известны подробности ДТП, которое произошло 30 апреля на трассе Николо-Павловское – Петрокаменское – Алапаевск. По информации отдела пропаганды ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ-21144, следуя в сторону села Николо-Павловское, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. После этого машина перевернулась и вылетела в кювет.

В результате ДТП один из пассажиров погиб на месте. Второй  доставлен в больницу с тупой травмой живота, повреждением печени и шоком второй степени.

Водителем ВАЗа оказался 20-летний житель села Петрокаменское, с водительским стажем 6 месяцев. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.
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