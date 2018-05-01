Семь человек пострадали при пожаре от взрыва в жилом доме в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Утром 1 мая в Екатеринбурге на Черноморском переулке из-за хлопка газа загорелась квартира в многоэтажном доме.
По сообщению СУ СКР по Свердловской области, взрыв произошел на седьмом этаже. В результате происшествия пострадали семь человек. Всего из подъезда было эвакуировано 25 человек, из них трое детей.
Пожар потушили спустя 40 минут. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В огне пострадала квартира на седьмом этаже, сообщает Е1.
Видео:Youtube
Пожар потушили спустя 40 минут. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В огне пострадала квартира на седьмом этаже, сообщает Е1.
Видео:Youtube