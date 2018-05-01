+6
Свердловская область
Нижний Тагил
+6
вечер: +11
ночь: +4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.00 - 0.73
EUR 75.21 - 0.55
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Семь человек пострадали при пожаре от взрыва в жилом доме в Екатеринбурге (ВИДЕО)

1 мая 2018, 12:00Добавить новость
Екатеринбург,пожар,взрыв,многоэтажный дом,пострадавшие,эвакуация
Утром 1 мая в Екатеринбурге на Черноморском переулке из-за хлопка газа загорелась квартира в многоэтажном доме.
По сообщению СУ СКР по Свердловской области, взрыв произошел на седьмом этаже. В результате происшествия пострадали семь человек. Всего из подъезда было эвакуировано 25 человек, из них трое детей.

Пожар потушили спустя 40 минут. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В огне пострадала квартира на седьмом этаже, сообщает Е1


                                                                               Видео:Youtube
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , ,

Читайте также:

Один человек погиб в пожаре в офисном здании Екатеринбурга
24 апреля, 21:20
0 0
Взрыв прогремел в пятиэтажке на Химмаше в Екатеринбурге (ВИДЕО)
16 апреля, 15:05
0 2
Почти 1800 нарушений пожарной безопасности выявлено в торговых центрах Екатеринбурга
14 апреля, 10:30
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 124
Подписаться на новости