Семейная пара погибла в результате ДТП под Екатеринбургом (ФОТО)

29 апреля на трассе под Екатеринбургом в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека. Авария произошла на 11-м километре автодороги Берёзовский — Сарапулка — Белоярское водохранилище.
Mitsubishi Lancer при обгоне врезался в едущий навстречу ВАЗ-21140. В иномарке пострадал 10-летний ребенок. В ВАЗе, за рулем которого был молодой человек 1999 года рождения, погибли два пассажира — отец и мать водителя.
ГИБДД проводит проверку по факту аварии, сообщает Е1.
Фото:Е1