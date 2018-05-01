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Новости Нижнего Тагила

Семейная пара погибла в результате ДТП под Екатеринбургом (ФОТО)

1 мая 2018, 13:30Добавить новость
Екатеринбург,дтп,погибшие в дтп,лобовое столкновение,автомобили,автотрасса
29 апреля на трассе под Екатеринбургом в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека. Авария произошла на 11-м километре автодороги Берёзовский — Сарапулка — Белоярское водохранилище. 

Mitsubishi Lancer при обгоне врезался в едущий навстречу ВАЗ-21140. В иномарке пострадал 10-летний ребенок. В ВАЗе, за рулем которого был молодой человек 1999 года рождения, погибли два пассажира — отец и мать водителя.

ГИБДД проводит проверку по факту аварии, сообщает Е1.

Екатеринбург,дтп,погибшие в дтп,лобовое столкновение,автомобили,автотрассаЕкатеринбург,дтп,погибшие в дтп,лобовое столкновение,автомобили,автотрасса
Фото:Е1
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