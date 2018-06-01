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Новости Нижнего Тагила

Фура переехала четверых железнодорожников на трассе Екатеринбург-Тюмень

1 июня 2018, 06:35Добавить новость
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Четыре человека пострадали в ДТП с участием грузовой фуры. Водитель не справился с управлением, протаранил эксватор и въехал в группу дорожных рабочих.

В ночь с 30 на 31 мая на железнодорожном переезде трассы Екатеринбург-Тюмень грузовая фура врезалась в экскаватор, проломила заграждение и наехала на рабочих. За рулём находился водитель со стажем вождения более 30 лет. По предварительной версии, он превысил скорость и не справился с управлением.

Как сообщает «Комсомольская правда Тюмень», в результате аварии пострадали 4 человека. Двое из них получили тяжелые травмы, так как их зажало под колёсами фуры. Один мужчина скончался в больнице, за жизнь второго рабочего борются врачи. Остальные дорожники получили сотрясение головного мозга и множественные ушибы.


Из-за аварии федеральная трасса была перекрыта на полтора часа. Правоохранительные органы устанавливают подробности произошедшего.

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