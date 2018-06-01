+1
Свердловская область
Нижний Тагил
+1
день: +5
вечер: +6
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.02 - 0.57
EUR 72.58 + 0.06
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Житель Краснотурьинска убил человека и подставил инвалида

1 июня 2018, 09:30Добавить новость
алкоголь,город,закон,насилие,полиция,происшествие,Россия,Свердловская область,суд,убийство,уголовное дело,Краснотурьинск,нож,инвалиды
В Краснотурьинске будут судить 45-летнего мужчину. Местный житель обвиняется в убийстве.

Преступление было совершено 26 марта 2018 года. В этот день мужчина находился в одной из квартир в доме по улице Попова. Также в компании с обвиняемым был хозяин квартиры – мужчина, который в силу особенностей здоровья не выходит за пределы своего жилища, также была сожительница обвиняемого и еще один гражданин. Пока инвалид спал, его гости распивали алкоголь.

Вскоре к компании присоединился 36-летний знакомый обвиняемого. Между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой злоумышленник ранил соперника ножом.

Чтобы убийцу не заподозрили, обвиняемый положил орудие под подушку инвалиду, а собутыльников попросил дать показания против хозяина квартиры. Затем виновник скрылся из квартиры, передаёт пресс-служба СК РФ по региону. Тем не менее мужчину задержали, и теперь он ждёт суда, пишет «Вечерний Екатеринбург».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Житель Североуральска сядет на девять лет за смертельный конфликт подъезде
30 мая, 08:00
5 0
Рецидивист из Слободо-Туринского района обвиняется в убийстве своего знакомого (ФОТО)
30 мая, 19:35
0 0
Тренер из Екатеринбурга Никита Мальцев задержан по подозрению в похищении и убийстве
30 мая, 18:50
1 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 39
Сейчас на сайте 2503 гостя и 18 пользователей
Подписаться на новости