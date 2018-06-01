Житель Краснотурьинска убил человека и подставил инвалида

Преступление было совершено 26 марта 2018 года. В этот день мужчина находился в одной из квартир в доме по улице Попова. Также в компании с обвиняемым был хозяин квартиры – мужчина, который в силу особенностей здоровья не выходит за пределы своего жилища, также была сожительница обвиняемого и еще один гражданин. Пока инвалид спал, его гости распивали алкоголь.



Вскоре к компании присоединился 36-летний знакомый обвиняемого. Между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой злоумышленник ранил соперника ножом.



Чтобы убийцу не заподозрили, обвиняемый положил орудие под подушку инвалиду, а собутыльников попросил дать показания против хозяина квартиры. Затем виновник скрылся из квартиры, передаёт пресс-служба СК РФ по региону. Тем не менее мужчину задержали, и теперь он ждёт суда, пишет «Вечерний Екатеринбург».