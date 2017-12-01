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Новости Нижнего Тагила

7-летний тагильчанин уколол девочку-подростка найденным на улице шприцем

1 декабря 2017, 14:30Добавить новость
город,дети,нарушение,Нижний Тагил,проверка,прокуратура,штраф,шприц,заражение
Тагильчанка полгода находилась в больнице после того, как знакомый мальчик воткнул ей в ногу шприц. Теперь родителям хулигана придется выплатить пострадавшей 40 000 рублей.

ЧП случилось 25 апреля. 7-летний мальчик во время прогулки нашел на улице использованный шприц, а через некоторое время воткнул его в бедро девочке-подростку.

Пострадавшая полгода находилась под наблюдением врачей. У нее были подозрения на ВИЧ-инфекцию, заражение гепатитом B и C. Девочка была вынуждена проходить антиретровирусную терапию и принимала сильнодействующие препараты, пишет «Е1.ru».

В итоге прокуратура направила иск родителям хулигана с требованием о компенсации морального вреда. Суд этот иск удовлетворил, теперь им придется выплатить семье пострадавшей девочки 40 000 рублей.

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