7-летний тагильчанин уколол девочку-подростка найденным на улице шприцем

Тагильчанка полгода находилась в больнице после того, как знакомый мальчик воткнул ей в ногу шприц. Теперь родителям хулигана придется выплатить пострадавшей 40 000 рублей.

ЧП случилось 25 апреля. 7-летний мальчик во время прогулки нашел на улице использованный шприц, а через некоторое время воткнул его в бедро девочке-подростку.





Пострадавшая полгода находилась под наблюдением врачей. У нее были подозрения на ВИЧ-инфекцию, заражение гепатитом B и C. Девочка была вынуждена проходить антиретровирусную терапию и принимала сильнодействующие препараты, пишет «Е1.ru».





В итоге прокуратура направила иск родителям хулигана с требованием о компенсации морального вреда. Суд этот иск удовлетворил, теперь им придется выплатить семье пострадавшей девочки 40 000 рублей.