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Новости Нижнего Тагила

Окровавленный мужчина крушил арматурой автомобили в Екатеринбурге (ВИДЕО)

1 декабря 2017, 11:30Добавить новость
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Вечером 30 декабря рядом с торговым центром на улице Малышева города Екатеринбург, мужчина с изрезанным лицом бегал по автомобильной дороге, нападал на стоящие в пробке автомобили и громил их куском арматуры.

Пострадало минимум пять автомобилей. По сообщениям очевидцев, буйного гражданина быстро успокоили охранники торгового центра. Позже приехали сотрудники полиции и скорая помощь. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Видеозапись с места события представлена ниже. На кадрах видно как охранники ТЦ втроем пытаются скрутить мужчину, сообщает «Е1».


Видео: Е1

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