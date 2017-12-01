Окровавленный мужчина крушил арматурой автомобили в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Вечером 30 декабря рядом с торговым центром на улице Малышева города Екатеринбург, мужчина с изрезанным лицом бегал по автомобильной дороге, нападал на стоящие в пробке автомобили и громил их куском арматуры.

Пострадало минимум пять автомобилей. По сообщениям очевидцев, буйного гражданина быстро успокоили охранники торгового центра. Позже приехали сотрудники полиции и скорая помощь. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.



Видеозапись с места события представлена ниже. На кадрах видно как охранники ТЦ втроем пытаются скрутить мужчину, сообщает «Е1».





Видео: Е1