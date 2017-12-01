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Новости Нижнего Тагила

Мужчина разбился насмерть после падения из окна дома в Екатеринбурге (ФОТО)

1 декабря 2017, 19:00Добавить новость
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В столице Свердловской области скончался мужчина, выпавший из окна многоэтажного дома.

Вечером 30 ноября на улице Бебеля в Екатеринбурге разбился неизвестный мужчина.

Как пишет E1.ru, погибшему было около 40 лет и на нем была чистая одежда: белая рубашка и джинсовые брюки. По словам очевидцев, жильцом этого дома мужчина не являлся. Местные жители обнаружили чужие вещи на площадке 14 этажа и сделали вывод о их принадлежности погибшему.

По данному происшествию проводит проверку Следственный комитет, личность мужчины устанавливается.

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                                                                                    Фото: E1.ru
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