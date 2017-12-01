Мужчина разбился насмерть после падения из окна дома в Екатеринбурге (ФОТО)

Вечером 30 ноября на улице Бебеля в Екатеринбурге разбился неизвестный мужчина.



Как пишет E1.ru, погибшему было около 40 лет и на нем была чистая одежда: белая рубашка и джинсовые брюки. По словам очевидцев, жильцом этого дома мужчина не являлся. Местные жители обнаружили чужие вещи на площадке 14 этажа и сделали вывод о их принадлежности погибшему.



По данному происшествию проводит проверку Следственный комитет, личность мужчины устанавливается.



