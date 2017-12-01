Неизвестные дважды обстреляли офис управляющей компании в Екатеринбурге

30 ноября дважды был расстрелян офис екатеринбургской управляющей компании ЖКХ.

Первый обстрел случился в 15:00, второй - около 18 часов вечера. Огонь открыли по сотруднику полиции, приехавшему на место происшествия



Один из представителей УК, Илья Сотников, сообщает, что скорей всего стреляли из пневматического оружия. Полицейского спас от выстрела плотный стеклопакет окна, у которого он стоял.



Представитель УК также предположил, что стрельба связанна с коммунальными войнами.



Ранее у сотрудников управляющей компании поджигали машины, а у двух автомобилей разбили стекла, сообщает «Rupolit».