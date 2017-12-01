Подозреваемый в педофилии занимался фотосъемкой детей в ДК Юбилейный в Нижнем Тагиле

Родителей воспитанников ДК «Юбилейный» рассказали, что житель Нижнего Тагила

, который вел интимные беседы с 12-ти летними девочками , регулярно присутствовал на отчетных концертах учреждения.

Родители подростков рассказали редакции TagilCity.ru, что лицо подозреваемого им знакомо. Мужчина часто бывал на концертах и фотографировал детей. Снимки с юными тагильчанами разного возраста редакция обнаружила в социальной сети «ВКонтакте», в группе общего доступа, где Владимир П. указан как контактное лицо.

Этот фотограф приходил каждый отчетный концерт. И всегда так мило улыбался девочкам, -- поделился с редакцией TagilCity.ru родитель одного из воспитанников дворца.

Руководство Дворца культуры «Юбилейный» рассказало редакции о том, что трудовых отношений с Владимиром П. у учреждения нет.





У нас нет вообще штатного фотографа. И работника с такой фамилией у нас нет. И не было никогда. Мы очень редко приглашаем фотографа. Только на значимые большие мероприятия, -- сообщила Лидия Кирпиченко.

Также она уточнила, что на все мероприятия дворец культуры «Юбилейный» приглашает другого человека. Работника администрации города Нижний Тагил.





В данный момент все мероприятия дворца освещает представитель администрации города Нижний Тагил - Илья Колесов. Мы нанимаем только его. Все его фотографии на сайте города, -- говорит Лидия Кирпиченко.

К концу разговора, директор дворца поняла о каком мужчине идет речь. Владимир П., по ее словам, часто приходит на мероприятия и фотографирует детей, которые выступают. Многие родители воспитанников и работники ДК «Юбилейный» знают его в лицо. К дворцу Владимир П. отношения не имеет, но он постоянно посещал мероприятия во дворце и фотографировал детей, выступающих на сцене. При этом сотрудники дворца «Юбилейный» не препятствовали мужчине, и он приходил во дворец регулярно.

Я поняла, о ком Вы говорите, видела его. Он приходит как зритель и нахально сам фотографирует. Мы его никогда не приглашали. Он никакого отношения к нам не имеет. Я до сегодняшнего дня даже не знала, как его зовут, -- сказала редакции TagilCity.ru директор ДК «Юбилейный».

На данный момент следствие не разглашает подробности расследования и комментарии прессе не дает.





В интересах следствия информация о расследовании не разглашается, -- сообщил Сергей Соседков, замначальника следственного отдела по Ленинскому району Нижнего Тагила.



Известно, что Владимир П. вел интимное общение с несколькими школьницами из Нижнего Тагила. В течение нескольких месяцев он располагал школьниц к себе покупками сладостей, гаджетов, проведением фотосессией и «денежными подарками». А позже приглашал их к себе домой. Откровенную переписку обнаружила мама одной из девочек. Она и сообщила о мужчине в полицию.