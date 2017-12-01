Житель Хабаровского края подозревается в краже гаджетов у погибших в авиакатастрофе

В Хабаровском крае задержан молодой человек, подозреваемый в хищении имущества у пассажиров, погибших при крушении самолета.

Сотрудники полиции раскрыли серию краж, произошедших на месте крушения самолета. По подозрению в их совершении был задержан молодой человек. По версии следствия, он похитил несколько планшетных компьютеров и мобильный телефон с места авиакатастрофы в Хабаровском Крае.





Полицейские утверждают, что нарушитель, пользуясь тем, что за ним никто не следит, обыскивал личные вещи погибших. Так он присвоил себе несколько ценных вещей. Общая сумма ущерба, нанесенного родственникам погибших пассажиров, составила 63 000 рублей.





Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», похищенное вернули семьям владельцев, пишет ИА «Тасс».