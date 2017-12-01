-6
Свердловская область
Нижний Тагил
-6
вечер: -6
ночь: -6
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.52 - 0.06
EUR 69.75 + 0.23
Новости Нижнего Тагила

Житель Хабаровского края подозревается в краже гаджетов у погибших в авиакатастрофе

1 декабря 2017, 16:00Добавить новость
кража,нарушение,полиция,проверка,уголовное дело,крушение,самолет,ущерб
В Хабаровском крае задержан молодой человек, подозреваемый в хищении имущества у пассажиров, погибших при крушении самолета.

Сотрудники полиции раскрыли серию краж, произошедших на месте крушения самолета. По подозрению в их совершении был задержан молодой человек. По версии следствия, он похитил несколько планшетных компьютеров и мобильный телефон с места авиакатастрофы в Хабаровском Крае.

Полицейские утверждают, что нарушитель, пользуясь тем, что за ним никто не следит, обыскивал личные вещи погибших. Так он присвоил себе несколько ценных вещей. Общая сумма ущерба, нанесенного родственникам погибших пассажиров, составила 63 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», похищенное вернули семьям владельцев, пишет ИА «Тасс».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Подозреваемый в кражах надгробий работник кладбища задержан в Нижнем Тагиле (ФОТО)
24 ноября, 19:00
3 0
Житель Екатеринбурга обвиняется в кражах из торговых центров на 950 000 рублей
30 октября, 17:00
0 0
Тагильчанин лишился двухкомнатной квартиры из-за действий мошенника
26 октября, 13:00
2 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 81
Подписаться на новости