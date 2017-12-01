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Новости Нижнего Тагила

Свердловский судебный пристав подозревается в краже денег с арестованных счетов

1 декабря 2017, 13:30Добавить новость
Екатеринбург,проверка,Свердловская область,арест,ФСБ,судебный пристав,УФССП

В Екатеринбурге сотрудниками ФСБ был задержан судебный пристав-исполнитель, которого подозревают в хищении денежных средств с чужих счетов.

Днем 30 ноября в уральской столице прошло задержание сотрудника ФССП. Оперативные действия произвели силами отдела «М» Управления ФСБ по Свердловской области.

Как сообщают «Вечерние ведомости», арест судебного пристава был результатом плановой проверки, которую проводит Федеральная служба судебных приставов в своем управлении на Урале. Задержанного подозревают в снятии наличных средств с арестованных счетов. Детали оперативных мероприятий пока не раскрываются.

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